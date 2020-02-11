影／失聯移工遇警盤查心虛落跑 中和警壓制帶回

26歲、24歲兩名阮姓外籍失聯男移工昨天搭乘計程車經過新北市中和區景平路口時，被警方攔檢發現，未料其中1人因心虛逃跑，被警方呼叫支援警力後壓制帶返所內，訊後送往新北市專勤隊擇日遣返回國。

據悉，中和國光所打擊小隊今天凌晨1時許在景平路上設置的臨檢點進行盤查時，攔到一輛載有兩名外籍移工的計程車，警方見2人眼神閃爍，便請對方協助身分確認。未料其中26歲阮男疑似是心虛，竟趁警方盤查時打開後座車門逃跑，警方追上前去並呼叫支援警力，將兩人都壓制後帶回偵訊。

經查，警方發現2人分別已來台3年多與1年多，且都是工作做到一半便中途落跑，警詢後依規定送往新北市專勤隊擇日遣返回國。