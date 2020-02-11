影／行李箱太像拿錯 警用行李吊牌追到迷糊旅客家

台中市潘姓女子2日上午從台中國際機場，搭乘國光客運抵達台中轉運站，下車後發現自己的行李箱不翼而飛，留下另一個與自己行李箱外型、顏色十分類似的行李箱，研判是遭其他旅客誤拿，潘女在現場等了2個多小時，遲遲等不到誤拿行李箱的旅客重返現場，因此報警協助，警方從行李箱內的吊牌發現地址，循線找到拿錯行李箱的陳女，陳女直說，「搞烏龍，很抱歉」。

台中市第三警分局東區分駐所警員陳彥中、林煥庭2日中午12時許獲報，台中轉運站有民眾遺失行李，兩警到場調查，潘姓女子當天上午10時許從台中國際機場搭國光客運到台中轉運站，準備再轉車返家，未料卻找不到自己的行李箱，但發現現場留有一個與潘女遺失的行李箱十分相似的行李箱，無人認領，在現場等了2個多小時，遲遲等不到該行李箱的主人到場，所以報警，警方研判是旅客拿錯行李箱。

警方欲調查行李箱的蛛絲馬跡，所以打開行李箱調查，發現行李箱內還有一個小登機箱，裡面有疑似拿錯行李的陳姓女子（62歲）的姓名與住址，因該住址距離分駐所不遠，所以直接前往查詢，陳女見到警方上門，十分吃驚，才知道自己拿錯行李箱。