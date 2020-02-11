聽新聞
test
0:00 / 0:00
安平外海電魚 海巡隊獲報攔查法辦
高雄籍1艘20噸漁船，在台南安平6浬處涉嫌非法電魚，台南海巡隊接獲漁民檢舉，前住登船檢查，在船上查扣近50公斤蝦蟹和電纜線，海巡人員詢後將船長和船員二人依違反漁業法罪嫌，移送南檢偵辦後請回。
台南海巡隊昨天中午12點，接獲第六巡防區指揮部轉漁民打118報案通報，安平外海域疑似有漁船非法電魚作業，巡防艇下午1點26分抵達安平6浬處，發現一艘高雄籍漁船，立即實施登檢取締，全程拍照、錄影蒐證。
漁船上共查扣班節蝦、火燒蝦、螃蟹、蝦猴、雜魚等魚貨，主要是底棲類的生物共48.8公斤、長約30公尺電纜線及變電器1具。全案依違反漁業法第48條第1項第3款有關非法電魚規定，移送台南地檢署偵辦。
台南海巡隊說，違反漁業法第48條第1項各款規定者，依漁業法第60條罰責，可處1年以上5年以下有期徒刑、拘役或併科15萬元以下罰金。海巡隊執行「護永專案」將持續嚴格取締破壞海洋生態環境違規作業行為，呼籲漁民切勿以身試法。民眾若發現破壞海洋生態或海洋環境等狀況，請撥打海巡118服務專線，海巡人員將立即查處。
延伸閱讀
熱門新聞
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言