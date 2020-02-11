安平外海電魚 海巡隊獲報攔查法辦

高雄籍1艘20噸漁船，在台南安平6浬處涉嫌非法電魚，台南海巡隊接獲漁民檢舉，前住登船檢查，在船上查扣近50公斤蝦蟹和電纜線，海巡人員詢後將船長和船員二人依違反漁業法罪嫌，移送南檢偵辦後請回。

台南海巡隊昨天中午12點，接獲第六巡防區指揮部轉漁民打118報案通報，安平外海域疑似有漁船非法電魚作業，巡防艇下午1點26分抵達安平6浬處，發現一艘高雄籍漁船，立即實施登檢取締，全程拍照、錄影蒐證。

漁船上共查扣班節蝦、火燒蝦、螃蟹、蝦猴、雜魚等魚貨，主要是底棲類的生物共48.8公斤、長約30公尺電纜線及變電器1具。全案依違反漁業法第48條第1項第3款有關非法電魚規定，移送台南地檢署偵辦。