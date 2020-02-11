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影／淡水馬偕醫院前方 吊車冒出大量濃煙景象嚇人
新北市淡水區今天上午7時許，有1輛由32歲蔡姓司機駕駛的中型工程吊車，行經馬偕醫院前方的民權路時，突然引擎故障大量冒煙，雖未引發火燒車，但濃煙大到非常驚人，幸好警方和消防隊迅速處置，沒有造成傷亡和嚴重交通堵塞。
民權路台2乙線是淡水竹圍地區主要聯絡道路、極易塞車的交通瓶頸，雙向各有3線車道，當時正值上午交通尖峰時段，往台北方向車流較多。
這輛吊車在通往北海岸方向行進中，司機自行發現引擎異常過熱冒出白煙，立刻停靠路邊報案求助，隨後濃煙越來越旺，幸未起火燃燒，往來人車紛紛閃避。
消防隊趕抵後馬上射水降溫，並用熱顯像儀持續監控至安全溫度，淡水警分局亦派出5名員警到場疏導指揮交通，迅速排除狀況，並未造成嚴重塞車。稍後由蔡姓司機自行另請拖吊車移走故障車。
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