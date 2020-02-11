楊梅埔心後火車站違停 17日起科技執法

桃園市楊梅區埔心火車站後站常有違停情況，除影響車輛行駛外，更導致行人為閃避人行道上違停車輛，容易發生事故，楊梅警方將從2月17日起採用大數據科技分析，根據過去歷史資料分析熱門違停時段，取締並勸導以改善違停情形。

埔心火車站鄰近幼獅工業區、埔心商圈，加上大眾運輸通勤需求，交通流量大，少數民眾為了自己方便，或省停車費，在埔心火車站後站的空地、紅線處、人行道違規停車，常常有民眾為了閃避占滿人行道的車輛，冒險地在馬路上與汽機車爭道。因此，楊梅分局將根據大數據科技分析，在熱點時段加強違規取締，以維護民眾用路權益。