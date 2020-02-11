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楊梅埔心後火車站違停 17日起科技執法

聯合報 / 記者高宇震／桃園即時報導
桃園市楊梅區埔心火車站後站常有違停情況，楊梅警方將從2月17日起採用大數據科技分析，針對熱門違停時段，取締並勸導以改善違停情形。記者高宇震／翻攝

桃園市楊梅區埔心火車站後站常有違停情況，除影響車輛行駛外，更導致行人為閃避人行道上違停車輛，容易發生事故，楊梅警方將從2月17日起採用大數據科技分析，根據過去歷史資料分析熱門違停時段，取締並勸導以改善違停情形。

埔心火車站鄰近幼獅工業區、埔心商圈，加上大眾運輸通勤需求，交通流量大，少數民眾為了自己方便，或省停車費，在埔心火車站後站的空地、紅線處、人行道違規停車，常常有民眾為了閃避占滿人行道的車輛，冒險地在馬路上與汽機車爭道。因此，楊梅分局將根據大數據科技分析，在熱點時段加強違規取締，以維護民眾用路權益。

楊梅分局長林信雄表示，為貫徹此專案執行，楊梅分局將持續投入警力嚴正執行違規取締，針對並排停車、紅線停車、路霸等行為，嚴重妨礙行車安全及順暢，經由宣導、勸導、取締等作為，進而遵守相關法令，共維交通安全。

桃園市楊梅區埔心火車站後站常有違停情況，楊梅警方將從2月17日起採用大數據科技分析，針對熱門違停時段，取締並勸導以改善違停情形。記者高宇震／翻攝
桃園市楊梅區埔心火車站後站常有違停情況，楊梅警方將從2月17日起採用大數據科技分析，針對熱門違停時段，取締並勸導以改善違停情形。記者高宇震／翻攝

人行道 違停 火車站
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