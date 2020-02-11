非法製造醫用口罩 檢搜索惡劣環境廠房扣7千片口罩
新冠肺炎（武漢肺炎）疫情肆虐，醫用口罩已成防疫物資，北市八里區慶豐商貿有限公司，涉嫌未經核准擅自製造醫用口罩及OK繃等醫療器材。士林地檢署昨天搜索慶豐公司及倉庫等3處，查獲分裝的醫用口罩7千多片等醫療器材，並傳喚陳姓負責人等4人到案，全案訊後陳已14萬元交保，並先繳回部分50萬元犯罪所得。
士檢指出，慶豐公司僅取得醫療器材販賣執照，而未取得醫療器材製造工廠設立登記許可，但食藥署認定，分裝、包裝、打上批號等就是製造醫療器材的環節，若任由非經核准擅自製造的醫用口罩在市面流通，非但無助緩解疫情，更有可能造成防疫缺口。
昨天士檢指揮台北市調處、新北市調處，會同食藥署、新北市衛生局前往搜索，在慶豐公司及其倉庫等3處，查扣未經核准擅自製造的OK繃膠帶，約130萬片，以及尚未拆封、分裝的醫用口罩7千多片等醫療器材。
檢方調查，慶豐公司從竟2018年起迄今，分別從國內外的廠商購得「醫用口罩」、「好貼綳膠布」、「便利妥急救綳敷料」、「潘蜜斯衛生套」以及「特樂舒衛生套」等半成品，在八里區完全不符合醫療器材製造規範的辦公室或倉庫內，未經消毒、清潔及隔絕外界汙染源的環境下，由員工徒手分裝醫療器材，包進零售包裝中。
檢方舉例，慶豐公司向國內的上游廠商，進貨整箱醫用口罩，再聘請員工把整箱醫用口罩，分裝為一包數片;一箱「好貼綳膠布」約1萬餘片，則分裝為一盒數十片不等，再打印全新的製造日期、保存期限及製造批號在零售包裝上，完成製造後販售。
檢方指出，昨日傳喚被告陳姓負責人、林姓倉管以及張姓業務等3人，以及1名證人到案說明，全案訊後認定，陳從2018年起非法製造醫療器材，販售時間約2年，截至昨天搜索，不法獲利約6百多萬元，被告3人違反藥事法第84條條第1項及第2項嫌疑重大，尚無羈押必要，諭知陳交保14萬元，林、楊則請回。陳願意先繳回部分犯罪所得50萬元，以表達悛悔之意。
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