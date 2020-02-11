玩真的！楊梅警方大成路大執法 昨取締違規41件

楊梅區大成路段是楊梅區連接縱貫公路、車站及商業活動的重要路段，楊梅分局自昨天開始取締違規大執法，統計早上8點到晚上8點，員警在大成路共取締違規停車合計41件，再來將繼續勸導並取締。

附近商家看到員警一整天下來，來來回回穿梭在大成路上取締違規停車，商家還私下偷偷問員警「是玩真的嗎？」 警方則表示，將持續加強執法改善路況，視交通狀況調整勤務，要讓民眾上路能安心順暢。