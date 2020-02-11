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德饒舌歌手來台取景搞丟12萬元相機 台灣人卻這樣做
德國饒舌歌手Chefket來台灣台中知名一中商圈取景拍攝MV，攝影師與造型師取景完隨手將市價約12萬元相機放在機車坐墊上離開，發現相機與重要的拍攝畫面遺失，緊張報案。員警陪同兩名外國嬌客重返現場尋找相機，正巧遇上手拿相機要往派出所方向報案的民眾，攝影師NICKELS一看興奮大喊，「That is my camera！」更訝異台灣的人情味與好治安。
台灣最美的風景是人！台中市知名的一中商圈，吸引全球遊客慕名聚集，上周四晚間9點多，兩名德國籍男子慌張走進台中市第二警分局育才所報案，以德文與員警比手畫腳、相當緊張。
所幸陪同的台灣友人柯小姐在旁協助翻譯，員警得知兩人是德國饒舌歌手Chefket的攝影師與造型師，因來台取景，遺失市價約新台幣12萬元相機，更重要的是連日拍攝的重要畫面不翼而飛，著急的不知道怎麼跟「老闆」Chefket交代，希望台灣警察能幫忙。
員警吳慶陽、戴自成、陳奕勳先請兩人冷靜回想行經路線，利用Google街景地圖確定路線，帶著他們沿路搜尋、詢問攤販。
正當大家在商圈穿梭尋找時，正好有民眾拿著一台相機往派出所的方向走，攝影師NICKELS一看，正是他心愛的相機，激動大喊，「That is my camera！」兩人訝異台灣人真的很守法，撿到物品立即想到要送到派出所。
攝影師NICKELS大讚，台灣警察效率好高，讓他們順利找回遺失物，並重回派出所，將相機開機與台灣警察分享此趟拍攝的台灣街景畫面，留下特殊的回憶。
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