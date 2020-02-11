快訊

武漢肺炎／港澳旅遊警示升三級 星國二級泰國一級注意

直播／武漢肺炎防疫最前線 中央疫情指揮中心記者會

聽新聞
test
0:00 / 0:00

德饒舌歌手來台取景搞丟12萬元相機 台灣人卻這樣做

聯合報 / 記者林佩均／即時報導
德國饒舌歌手Chefket來台中知名一中商圈取景拍攝MV，攝影師NICKELS(右二)與造型師(左一)遺失市價約12萬元相機，所幸台灣員警與熱心民眾即時尋回。圖／台中市警察局第二分局提供

德國饒舌歌手Chefket來台灣台中知名一中商圈取景拍攝MV，攝影師與造型師取景完隨手將市價約12萬元相機放在機車坐墊上離開，發現相機與重要的拍攝畫面遺失，緊張報案。員警陪同兩名外國嬌客重返現場尋找相機，正巧遇上手拿相機要往派出所方向報案的民眾，攝影師NICKELS一看興奮大喊，「That is my camera！」更訝異台灣的人情味與好治安。

台灣最美的風景是人！台中市知名的一中商圈，吸引全球遊客慕名聚集，上周四晚間9點多，兩名德國籍男子慌張走進台中市第二警分局育才所報案，以德文與員警比手畫腳、相當緊張。

所幸陪同的台灣友人柯小姐在旁協助翻譯，員警得知兩人是德國饒舌歌手Chefket的攝影師與造型師，因來台取景，遺失市價約新台幣12萬元相機，更重要的是連日拍攝的重要畫面不翼而飛，著急的不知道怎麼跟「老闆」Chefket交代，希望台灣警察能幫忙。

員警吳慶陽、戴自成、陳奕勳先請兩人冷靜回想行經路線，利用Google街景地圖確定路線，帶著他們沿路搜尋、詢問攤販。

正當大家在商圈穿梭尋找時，正好有民眾拿著一台相機往派出所的方向走，攝影師NICKELS一看，正是他心愛的相機，激動大喊，「That is my camera！」兩人訝異台灣人真的很守法，撿到物品立即想到要送到派出所。

攝影師NICKELS大讚，台灣警察效率好高，讓他們順利找回遺失物，並重回派出所，將相機開機與台灣警察分享此趟拍攝的台灣街景畫面，留下特殊的回憶。

德國饒舌歌手Chefket來台中知名一中商圈取景拍攝MV，攝影師與造型師遺失市價約12萬元相機(圖者)，所幸台灣員警與熱心民眾即時尋回。圖／台中市警察局第二分局提供

攝影 警察 德國
🔊【停課不停學】 線上學習課程免費領取 在家即能補課和複習

延伸閱讀

德國執政黨爆震撼彈 梅克爾接班人辭黨魁

航警局5日拍賣機場遺失物 相機、手錶等10元起標

KOBE柯比布萊恩墜機亡！2019為台時尚雜誌開年刊拍封面　編輯、攝影師用「燦笑照」緬懷

徠卡更新黑白相機M10 Monochrom 全新感光元件拍攝對比更強烈的黑白影像

相關新聞

口罩女送400個口罩給梧棲消防分隊 留字條：台灣加油

口罩之亂中有一股暖流，台中市消防局梧棲分隊昨晚收到一名戴口罩女子，送來一包不明物品，指明要給消防人員使用，消防隊員打開發...

影／嘉市男機車騎士被捲入小貨車底 送醫不治

嘉義市一名黃姓男子（58歲）今天上午近12時許騎乘機車行經市宅街，與一輛吳姓男子駕駛小貨車發生擦撞。黃男被捲入車底。嘉義...

新北燈會4天7名孩童走失 警方加強服務

2020新北燈會自2月7日起在二重疏洪道的新北大都會公園展開，估計至昨天為止吸引約30萬人次參訪，幾乎天天都有孩童走失，...

嘉義市嚴重車禍 中年男被捲入車底命危

嘉義市一名黃姓男子（58歲）今天上午近12時許騎機車行經市宅街，與一輛小貨車發生擦撞，黃男被捲入車底，嘉義市消防局獲報，...

婦人眼疾牽單車6公里洽公 永康3暖心警員載送返家

60多歲婦人日前因交通事故，前往台南市警察局永康警分局洽公，派出所警員大老遠發現婦人沿路牽著腳踏車而來，趨前關心發現婦人...

為撿手機男子跳進溝渠卻受困 慶幸手機還能報警求救

嘉義縣中埔鄉日前1名張姓男子在騎乘機車電話響起，為接聽電話，張男緊急將機車停放路邊準備接聽，卻因一時情急手滑，手機不慎掉...

花蓮2名山友受困峭壁 空勤直升機吊掛成功

花蓮縣萬榮鄉昨天有32歲張姓、楊姓山友疑因大霧瀰漫，受困於針山海拔約1800公尺峭壁上，向花蓮縣消防局報案，不過現場地形...

影／失聯移工遇警盤查心虛落跑 中和警壓制帶回

26歲、24歲兩名阮姓外籍失聯男移工昨天搭乘計程車經過新北市中和區景平路口時，被警方攔檢發現，未料其中1人因心虛逃跑，被...

影／行李箱太像拿錯 警用行李吊牌追到迷糊旅客家

台中市潘姓女子2日上午從台中國際機場，搭乘國光客運抵達台中轉運站，下車後發現自己的行李箱不翼而飛，留下另一個與自己行李箱...

安平外海電魚 海巡隊獲報攔查法辦

高雄籍1艘20噸漁船，在台南安平6浬處涉嫌非法電魚，台南海巡隊接獲漁民檢舉，前住登船檢查，在船上查扣近50公斤蝦蟹和電纜...

影／淡水馬偕醫院前方 吊車冒出大量濃煙景象嚇人

新北市淡水區今天上午7時許，有1輛由32歲蔡姓司機駕駛的中型工程吊車，行經馬偕醫院前方的民權路時，突然引擎故障大量冒煙，...

楊梅埔心後火車站違停 17日起科技執法

桃園市楊梅區埔心火車站後站常有違停情況，除影響車輛行駛外，更導致行人為閃避人行道上違停車輛，容易發生事故，楊梅警方將從2...

熱門新聞

內湖警副所長涉洩武漢肺炎確診患者行蹤 拔官記一大過

警署長幕僚酒駕不到2年調升引反彈 警署註銷人事令

糕點裡藏百萬 台中榮總主任急送政風室

所長備勤室腦出血送醫不治 奠禮官警列隊送他最後一程

8人竊電挖礦判賠9100萬 主嫌就要賠逾5000萬

桃園偏僻馬路旁 計程車內2男死亡多時

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。