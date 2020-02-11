影／苗栗竹南垃圾堆積場大火 沼氣竄出增加滅火難度

苗栗縣竹南垃圾山堆積場今凌晨3點多發生火警，由於垃圾堆積場堆置大量巨型垃圾，廢棄木材堆積廢土，加上垃圾山底下沼氣從底部宣洩，不斷竄出，現場燃燒面積約5公頃，現已拉出防火線，避免延燒，並出動4部怪手，搭配水線，一邊開挖一邊滅火。

苗栗縣消防局第二大隊長曹春風說，由於深層火災，加上沼氣竄出，現火勢控制中，但需搭配怪手一邊開挖，搭配水線滅火，需要較長時間。

苗栗縣消防局今凌晨3點多接獲報案，竹南垃圾掩埋場發生火災，現場總面積約12公頃，估計燃燒面積達5公頃，火勢在清晨已控制，現場廢棄木堆加覆土，垃圾山底下有沼氣硫化氫從底部宣洩，不斷竄出，增加滅火難度。

消防人員利用一旁灌溉水渠，做為中繼水源，目前出動4台怪手、7輛水箱車，23名消防員。