高雄砸車尋釁 雙方狹路相逢刀棍相向
高雄市三民區今天凌晨2夥人疑因2天前的砸車糾紛，車輛賠償問題談不攏，雙方相約談判；雙方約20多人路上相遇，還未談判就刀棍相向，據警方了解，其中1名男子被帶上車載走，後來查出這名男子因認識雙方才被1方載走，避免遭打。警方連夜逮捕雙方15人，依刑法第150條加重聚眾鬥毆罪嫌偵辦。
據了解，李姓男子（18歲）與石姓男子（21歲）2月9日晚間開車經過高雄市三民區九如三路，疑行車糾紛，2人發生衝突，雙方的車子都被砸，雙方要找人幫忙討回公道，正好雙方在臉書各有共同朋友，後來在通訊軟體互嗆，才相約今天凌晨到高雄市仁武區談判。
不料，今天凌晨1點多，石姓男子等人開車經過高雄市三民區鼎力路與鼎金後路口，石姓男子要買檳榔停車，巧遇李姓男子與朋友也開車路過，李等人下車，涉嫌拿西瓜刀、棍棒圍上，將車上許姓、曾姓2男子打傷，李發現車上的1名林姓男子是自己認識的人，便將林帶下車載走，後來鳥獸散。
警方據報趕到滋事現場，調閱相關監視系統，追查滋事者，連夜逮捕15人到案，並找到當時被帶走的林姓男子，才了解原來林與李、石雙方都認識，李怕他被誤傷，才先將他帶離現場。全案將依新修正刑法150條加重聚眾鬥毆罪嫌偵辦。
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