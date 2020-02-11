台南公寓大樓住戶飲水機起火 管理員機警滅火

台南市東區崇善15街一棟公寓大樓一樓，今天清晨6點多發生火災，消防人員到場時，公寓管理員已用滅火器撲滅火勢，消防員接著進入屋內搜尋，找到屋內60餘歲男屋主和一對兒女，三人沒有受傷，平安獲救。

今天清晨6點多，消防局救災應變中心接獲2樓的女住戶報案稱，屋內一樓有濃煙竄出、一樓住著父親與弟弟，她在二樓無法逃離，她很擔心父、弟安危，她只能在二樓陽台等待救援。

崇善、東門等消防分隊連忙趕到現場，消防局急派東區多個分隊消防人、車前往搶救，消防員到場時得知公寓管理員已用滅火器將火勢撲滅，接著進入屋內搜尋，找到住在屋內三人，三人都飽受驚嚇。

消防人員協助排煙並找尋起火點、發現是位於1樓屋內的飲水機起火，公寓管理員機警及時滅火、未釀成重大災害。