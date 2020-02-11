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口罩女送400個口罩給梧棲消防分隊 留字條：台灣加油

聯合報 / 記者游振昇/即時報導
台中市消防局梧棲分隊昨晚收到一名女子，送400個口罩。圖/梧棲消防分隊提供

口罩之亂中有一股暖流，台中市消防局梧棲分隊昨晚收到一名戴口罩女子，送來一包不明物品，指明要給消防人員使用，消防隊員打開發現是400個口罩，內有一張紙條，寫著：台灣加油。

梧棲消防分隊長陳世涼說，昨晚6點多，一名女子走路到梧棲分隊大門口，值班人員上前要詢問是否有需要幫忙的地方，女子直接拿一個購物袋給值班人員，說了一句：給你們使用，就轉頭離開。

消防隊員打開購物袋發現是 400個口罩，還有一張紙條：這一份愛心幫助更多人，辛苦您了，台灣加油。

分隊長陳世涼說，女子的愛心讓消防人員感動，陳世涼表示，清水消防分隊前幾天才收到一名口罩男子送200個口罩，鼓勵消防隊員，他在想，昨天的女子是否因看到清水口罩男的行為，而有送口罩給消防隊的想法。

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