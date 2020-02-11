基隆貨櫃車追撞連2起 小車車主：下次會不會撞上我？

基隆港東岸聯外道路基隆端出口，半年內發生兩起停車紅燈車輛被貨櫃車追撞事故，所幸被撞同為貨櫃車，僅肇事駕駛因車頭凹陷受困、受傷。這處路段事故頻傳，肇事者事後都說煞車失靈釀禍，但有人質疑是超速煞不住，不少小車駕駛更擔心「下次會不會我被撞？」

去年7月17日中午，高姓男子開貨櫃車到基隆港，行經東岸聯外道路基隆端中正路口，發現煞車失靈，猛按喇叭示警，但前方停等紅燈的林姓貨櫃車駕駛無處可閃，硬生生被撞上。高被凹陷的車頭卡在駕駛座，經消防人員破壞車體才救出。

今年1月6日同處地點又發生類似事故，李男駕駛貨櫃車疑煞車失靈，衝撞前方停等紅燈的貨櫃車板架，造成李受困車內。消防人員破壞車體將李救出，送醫檢查左小腿骨折，無生命危險。

基隆港東岸聯外道路連接萬瑞快速道路，基隆端是下坡彎道。半年內發生兩起貨櫃車追撞停等紅燈車輛車禍，不少民眾關注行車安全。有人說，還好都是撞上貨櫃車，如果前方是成排的小車，難保會有更多的人命傷亡。

基隆港東岸聯外道路全長5.6公里，最高速限60公里。距離基隆端出口1.75公里，時速降為50公里，距離出口1.4公里再降到40公里。

基隆市警方目前在距基隆端出口700公尺處及出口，各設1支定點測速器，時速限制40公里。許多駕駛人減速通過第1支測速器會再加速，並因是下坡彎道，導致車輛煞車不及翻覆或追撞前車。

市警局交通隊長張豫立表示，由於駕駛人會心存僥倖，在無測速器路段超速，因此已規畫比照新北市萬里隧道，採取「區間平均速率科技執法」，遏阻超速，防範事故發生。