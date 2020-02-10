桃市2中年男子疑輕生 陳屍路旁計程車內
桃園市警察局蘆竹分局今天下午接獲消防局通報表示，在蘆竹區龍安街路旁一輛計程車上，有2名男子已無生命跡象。警方進行調查並檢視車內跡證後，不排除輕生的可能性。
蘆竹警分局晚間指出，消防局在下午5時21分許接獲通報，指2名男子昏迷在龍安街邊一輛計程車的正、副駕駛座上。消防隊員獲報趕到現場後，緊急破窗搶救，但發現2男全身僵硬、已無生命跡象。
警方表示，2名男子年齡約50多歲，從身體的狀況來看，無生命跡象已多時。根據員警在車內採集的相關跡證研判，不排除2人自殺的可能性，除持續蒐證，也已緊急聯繫家屬處理善後。
自殺，不能解決難題；求助，才是最好的路。求救請打1995 ( 要救救我 )
延伸閱讀
熱門新聞
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言