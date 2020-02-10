桃市2中年男子疑輕生 陳屍路旁計程車內

中央社 / 桃園10日電

桃園市警察局蘆竹分局今天下午接獲消防局通報表示，在蘆竹區龍安街路旁一輛計程車上，有2名男子已無生命跡象。警方進行調查並檢視車內跡證後，不排除輕生的可能性。

蘆竹警分局晚間指出，消防局在下午5時21分許接獲通報，指2名男子昏迷在龍安街邊一輛計程車的正、副駕駛座上。消防隊員獲報趕到現場後，緊急破窗搶救，但發現2男全身僵硬、已無生命跡象。

警方表示，2名男子年齡約50多歲，從身體的狀況來看，無生命跡象已多時。根據員警在車內採集的相關跡證研判，不排除2人自殺的可能性，除持續蒐證，也已緊急聯繫家屬處理善後。

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