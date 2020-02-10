影／疑駕駛身體不適 國光客運雪隧撞避車道客5乘客輕傷

國道5號北上23.9公里處、雪山隧道內今晚8點左右發生一起意外，一輛國光客運疑似駕駛身體不適，整輛車偏離車道，右側撞上隧道牆壁，事故發生後客運駕駛重傷意識不清送醫，急救後已恢復意識，另有5名乘客輕傷，詳細肇事原因，正由國道警方調查中。

客運自撞意外發生後，由於撞擊力道過大，車輛右側車頭幾乎貼在隧道牆壁上，擋風玻璃全碎，警消晚間7點53分獲報，新北及宜蘭警消都出動前往救援，並申請雪山分隊支援救護車。

客運45歲黃姓駕駛傷勢較重，一度意識不清，救出後被送往陽大宜蘭附醫急救後，恢復意識。根據乘客表示，黃姓駕駛開車進入雪隧之後，突然一直咳嗽不停，感覺他似乎身體不舒服，過了幾分鐘車偏移就發生撞壁車禍。

救護人員到場時，黃姓司機意識模糊，身上沒有明顯外傷，躺在駕駛座上表達他胸口疼痛，送醫後測量體溫達38度，照胸部X光後，發現右側第五根及第六根肋骨骨折，左膝擦傷。

另外車上另有6名乘客，其中3男2女、共5人輕傷，黃姓駕駛與46歲葉姓男子及其34歲外籍妻子，送往宜蘭陽明醫院，其餘傷者送往北市萬芳醫院，另一乘客則無受傷未送醫，由國光客運協助處理。