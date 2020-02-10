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蚵仔寮漁港驚傳釣客疑落海 開舢舨出海竟空無一人
臉書社團「梓官人」今天傍晚有網友貼文指有釣客上午從高雄梓官區的蚵仔寮漁港出海，不料下午竟傳出人不在所乘坐的舢舨上，疑似已落水。高雄市消防局證實下午近4點接獲海巡安檢所轉報，配合海巡單位展開救援，釣客疑為約70歲蔡姓男子，但仍下落不明，陸、海、空持續搜救中。
消防局指出，今天下午3點58分蚵仔寮漁港安檢所轉報蚵仔寮漁港南堤有民眾落海，派出梓官、右昌分隊共3車5人前往，初步釐清，蔡姓男子是上午開舢舨出海未歸，目前舢舨已被拖回蚵仔寮漁港，不過蔡仍然未尋獲，也無法確定落水點。
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