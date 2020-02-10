中年男失業又失戀 警溫情喊話「想想你媽媽啊」救回一條命

高雄市一名年約40歲的王姓男子，中年失業又與女友分手，雙重打擊下想不開意圖輕生，警方趕到現場勸阻，他更持碎玻璃抵抗，員警一再好言相勸，要王男「想想你媽媽」，結果親子牌奏效，王男才丟掉手上玻璃，打消念頭。

仁武警分局大派出所表示，警方獲報有名男子在鳥松區公園路溝旁意圖輕生，所長方啟明馬上偕5名員警趕往現場，結果王姓男子竟持碎玻璃抵抗，王姓男子情緒失控，大聲喊說「不要過來」，員警不斷溫情喊話，耐心溝通，最後提到「想想你媽媽啊」，才讓王男打消死意。

警方調查，王男因為長期失業，近期又與交往多年的女友分手，受到打擊，感到人生無望。所幸最後一刻念及母親，才沒演成遺憾。

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