雲林興南大橋學生通行特別多 肇事率高警方將加強取締

雲林縣虎尾鎮興南大橋鄰近虎尾科技大學，是虎尾市區通往斗南必經之路，橋兩端防汛道路口，車流大，學生機車通行量大，在機、汽車搶快之下，肇事率高，日前發生嚴重的火燒車後，隔天馬上又發生機車意外，引起網友議論紛紛，留言相當多，對於如何解決，多數網友贊同警方加強取締，警方表示，將從善如流嚴格執行。

靠近虎尾科技大學的興南大橋為紓解高車流量並改善橋頭視線，前幾年完成拓寬，橋頭路口變寬，視線獲大幅改善，不過因通行該橋的機車很多，多數人都搶快，常可見搶黃燈、紅燈右轉，甚至闖紅燈的情況，成為雲林肇事率最高的大橋。

上月31日，該大橋發生一起兩機車擦撞倒地，人雖沒受傷，但被後方來的休旅車撞上拖行，產生火花致引發嚴重的火燒車，所幸包括汽車駕駛在內的現場人員逃得快，才未釀成傷亡，沒想到一起重大車禍後的隔天，馬上又發生橋頭路口汽、機車相撞事故。

附近居民表示，該路口車多，闖紅燈或搶黃燈的情形更多，才會一天到晚常出事，路口也拓寬了，視線改善了，也設紅綠燈了，但車禍卻未減少，實不知該如何是好。

路況好但車禍未見少，這樣的看法被網友PO上臉書，引起大批網友迴響，許多網友說，政府該做的都做了，但不守法，還要怪誰，路口搶快，害人害己，唯一方法只有加強取締，別無他方了。

虎尾分局長郝心誠表示，塑造理想安全的交通環境，要從交通學理的「3E」著手，即交通教育（Traffic Education）、交通工程（Traffic Engineering號誌、標誌改善），最後才是交通執法（Traffic Enforcement）。