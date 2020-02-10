4男子聚餐喝到打「三打一」 警認定聚眾鬥毆送法辦

新北市新莊區有4名互相熟識的男子，在炭烤店徹夜飲酒至昨天清晨，其中2人發生爭執大打出手，另2人看不過去也動粗，在店門前街道上演「三打一」，因符合「公共場所聚集3人以上鬥毆」要件，被警方依妨害秩序罪嫌移送法辦。

據了解，這起打群架事件發生在昨天清晨7時許的新莊區龍安路上，原本是4男、2女共6個朋友，一起在炭烤店徹夜飲酒到天亮，席間因30歲劉姓男子突然伸手拍打26歲趙姓男子臉頰，並語帶挑釁刺激他，引發雙方互嗆進而抓起桌上的開瓶器互砸大打出手。

結果22歲鐘姓、23歲陳姓男子也認為劉男太過分，一起幫著趙男動手教訓劉男，從店內打到街道上追逐互毆，造成劉男右手大拇指及右肩挫傷，陳男右手臂挫傷。

警方獲報發生街頭鬥毆，派遣光華派出所線上警力5人、偵查隊4人，共計9人到場將打架男子全部帶回調查，因符合修正過的刑法第150條「3人以上在公共場所聚眾鬥毆」要件，4個朋友接受警方偵詢後，全依妨害秩序罪嫌移送法辦。