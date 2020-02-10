所長備勤室腦出血送醫不治 奠禮官警列隊送他最後一程

苗栗縣警察局頭份分局蓬萊派出所長戴政造今年1月15日晚間倒臥在備勤室，經送醫搶救，延至2月3日病逝，享年48歲，今天在苗栗縣南庄鄉喪宅舉行奠禮，苗栗縣議會議長鍾東錦、苗栗縣警察局長翁群能、頭份分局分局長邱紹雄等人致祭，翁群能率官警列隊，舉手敬禮致敬送最後一程，備極哀榮。

戴政造生前從警近30年，2014去年5月升任南庄鄉蓬萊所副所長，2018年12月原地拔擢所長，1月15日晚上8點原擔服巡邏勤務，員警發現他倒臥在備勤室地板，送醫搶救，2月3日因急性敗血症病逝，今天上午9點30分奠禮公祭，鍾東錦、翁群能等人致祭，表達深摯的悼念，關懷與慰問家屬。

翁群能率領分局長、縣警局科室主管及頭份分局同仁列隊，在奠禮會場外舉手敬禮致敬，送行場面令人動容，翁群能表示，戴政造2001年9月返回原鄉服務，對族人照顧不遺餘力，平日工作認真，與同儕相處融洽，與地方民眾互動良好，是工作認真負責的警察，對社會治安貢獻良多，去世讓警察同仁及親友都備感哀痛與不捨，縣警局將從優撫恤。