女友身心障礙鑑定未過 男友恐嚇醫師「讓你無法看診」

基隆市江姓男子不滿女友並因女友未能通過身心障礙鑑定，兩度在診間涉嫌恫嚇醫師「讓你無法在這裡看診」、「看診時間我都會來」。醫師心生畏懼報案，江否認恐嚇師。基隆地檢署偵結，認定江的罪嫌，依違反醫療法聲請簡易判決。

檢警調查，江男去年10月18日晚上7點多，陪同女友到衛生福利部看診，並因女友未能通過身心障礙鑑定，在診間恫嚇醫師「我會讓你在基隆待不下去，讓你無法在這裡看診，你每次的看診時間我都會來」等話語。

半個多月後的一個上午，江男又到這名醫師看診的診間，趁其他病人進出診間開門時，走入診間，再對醫師說，「我會讓你在基隆待不下去，你每次看診時間我都會來，你找保全來也沒用」等話語。

警方接獲報案偵詢後，將江男移送法辦。檢察官偵訊時，江承認兩度在診間找醫師理論，質問為何他的女友身心障礙鑑定未通過，但沒有出言恫嚇醫師。

醫療法第106條規定，對於醫事人員或緊急醫療救護人員以強暴、脅迫、恐嚇或其他非法方法，妨害其執行醫療或救護業務者，處3年以下有期徒刑，得併科30萬元以下罰金。

檢方指出，全案除報案醫師指述相當詳細，陪同看診的護理人員也證稱江出言恫嚇醫師。江男空口否認不足採信，向基隆地方法院聲請簡易判決。