影／大甲小貨車禍翻倒 瓦斯空瓶彈飛砸壞路邊車

台中市大甲區今天發生車禍，轎車和小貨車行經無號誌路口時，二車相撞，小貨車翻車，車上瓦斯鋼瓶飛落，再砸到停路邊一輛轎車，幸好是空瓶，共有3人受傷，肇事原因警方調查中。

警方調查，今天上午10點35分，中市大甲區三民路與民權路口發生車禍，49歲張姓男子開小貨車，沿三民路（南往北方向直行），和35歲衣姓女駕駛（印尼籍）開轎車，沿民權路東往西直行，二車在路口碰撞，小貨車上瓦斯桶空桶飛落，散落時碰撞到停路邊的轎車，幸好車上沒人。