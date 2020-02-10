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影／大甲小貨車禍翻倒 瓦斯空瓶彈飛砸壞路邊車
台中市大甲區今天發生車禍，轎車和小貨車行經無號誌路口時，二車相撞，小貨車翻車，車上瓦斯鋼瓶飛落，再砸到停路邊一輛轎車，幸好是空瓶，共有3人受傷，肇事原因警方調查中。
警方調查，今天上午10點35分，中市大甲區三民路與民權路口發生車禍，49歲張姓男子開小貨車，沿三民路（南往北方向直行），和35歲衣姓女駕駛（印尼籍）開轎車，沿民權路東往西直行，二車在路口碰撞，小貨車上瓦斯桶空桶飛落，散落時碰撞到停路邊的轎車，幸好車上沒人。
轎車和小貨車駕駛經酒測，都沒酒駕，小貨車駕駛和一名乘客腳扭傷，送大甲光田醫院治療，轎車女駕駛頭暈眩和身上多處挫傷，送大甲李綜合醫院治療。
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