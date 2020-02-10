挑戰中埔阿婆灣失敗 大重機騎士壓車過低打滑摔車

雲林24歲張姓男子昨天中午11時許騎大型重型機車挑戰嘉義縣中埔鄉台三線312公里處知名的「阿婆灣」疑似過彎時過度壓車失控打滑，張男往左自摔並撞上路邊圍欄及機車，路面留下長長一條刮痕，消防人員獲報後將張男送往嘉義市天主教聖馬爾定醫院。

聖馬爾定醫院表示，張男於下午1點左右到院，幸好只有胸部鈍傷，沒有骨折，目前還在住院觀察中。

中埔分局表示，2019年分局取締違反噪音法共56件，交通違規改裝車違規共75件，日前分局將規畫一個月兩次不定時、不定點，於台三線312公里阿婆灣雜貨店前、台三線300.8公里中崙溫泉處等，聯合監理所進行環保稽查、測速照相及路檢攔查。