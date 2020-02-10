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過年前翹家 新莊少女寒夜穿短褲樹林徘徊被尋獲
新北市新莊區1名15歲少女，過年前就已經離家失聯，父親報案協尋將近半個月，直到4日凌晨被巡邏員警發現她和1名18歲青年，在樹林區街頭徘徊。這麼冷的天氣，僅穿單薄上衣和短褲，警方趕緊聯繫家長帶她回家。
樹林警分局三多派出所所長林維群與警員李旻翰，4日凌晨0時30分巡邏經樹林區保安街二段，瞥見一對年輕男女在巷口徘徊逗留，便上前關心。少女一開始謊稱只是和朋友外出聊天，準備要回家了，但員警見她神色慌張，加上夜已深，仍然積極盤查身分，才發現少女已被通報為失蹤協尋對象，逃家已近半個月，於是帶回派出所。
據了解，少女的雙親已離婚，她與父親同住在新莊區，剛放寒假不久便已離家未歸，四處暫住朋友家，當時只是和男性朋友相約聊天。少女的父親趕到派出所，透露說女兒疑因從小父母離異，長大越來越叛逆，時常逃學翹家，讓爸爸頭痛不已。
這次又離家失聯多日，父親擔心女兒無法回家過年，著急趕到派出所通報為失蹤人口，幸好警方找到人，讓父女可以平安回家團圓，他再三感謝員警幫忙，終於可以放下心中懸念。
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