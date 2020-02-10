83歲老翁務農迷路 受困山上入夜才獲救

高雄市旗山區83歲李姓老農出門務農，直至晚間8點還沒回家，家人著急報警協尋。警方會同義警、社區居民入山搜尋，最後在俗稱「虎型溝」的偏遠山區找到人，當時李翁蹲在樹下滿臉驚恐，所幸老翁並未受傷，也沒有失溫現象。

警方指出，83歲李姓老翁家住旗山溪洲，身體健康不時下田務農。2月7日下午，老翁告知家人要去田裡工作，誰知直至晚上吃飯時間還沒回家，家人前往農地周遭都找不到人，晚間8點前往大洲派出所報案協尋。

山區入夜後溫度驟降，李姓老翁家人著急不已。警方獲報後，大洲派出所員警會同義警與居民一起上山找人，眾人研判李翁可能受困虎型溝，集中人力在附近搜尋，晚上9點多，眾人發現虎型溝上坡約1公里處，疑似有人蹲坐果樹下，走近一看，對方就是眾人找尋的李姓老翁。

警方表示，李姓老翁沒有受傷，不過滿臉驚恐，一時也搞不清楚為何會迷失山區；呼籲民眾勿讓家中長輩單獨上山工作，以免發生意外。