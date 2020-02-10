高雄男子不明原因墜樓 卡鐵皮屋頂消防掛索救援

今天清晨6點時，高雄新興區傳出墜樓意外，楊姓男子因不明原因從10樓高的大樓墜落，掉落到一旁約3層樓高的鐵皮屋頂上。警消獲報後出動救援，用繩索垂降將他救下送醫，目前楊仍在醫院觀察中。

據了解，今天清晨6點21分時，高市警消獲報，在新興區瑞源路、中山橫路附近民宅有墜樓意外。高雄市消防局派遣前金分隊多名消防員到場，動用雲梯車，但苦於現場難以救援，最後使用繩索垂降將他救下。

由於楊男墜落約20公尺高，消防救護員在將他救下後，身體雖然無外傷，也已無意識，緊急送往大同醫院後，無生命危險，但據傳楊有大量內出血，還在觀察中。至於楊男墜樓原因，警方還在釐清中。