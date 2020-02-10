影／女駕駛大迴轉 騎士閃不及摔車刮出一道火光

台中市歐陽姓女子前天晚間6時許，開車行經西屯區西屯路時，欲從外側車道迴轉，歐陽女雖然有打方向燈，但直行在內側車道的郭姓機車騎士閃避不及，直接撞上摔車倒地，機車在地面上刮出一道長火光，也造成郭的機車受損、背部受傷，有網友將影片發布到臉書社團「爆料公社」，警方將依違反道交條例規定，開罰違規迴轉的歐陽女，詳細的肇事原因，有待交大事故組後續調查。

據查，歐陽姓女子（52歲）前天晚間6時許駕駛休旅車，沿西屯區西屯路由東往西方向欲迴轉往永福路，當時歐陽女在外側車道打左轉燈，歐陽女在左轉時，後方騎車在內側車道的郭姓男子（21歲），因突然閃避不及，緊急煞車後撞上歐陽女駕駛的休旅車左側車身，郭的機車倒地後在地面上刮出一道火光，郭的背部也因此掛彩，有擦挫傷。

警方獲報到場調查，雙方都無酒精濃度，初步研判肇事原因是歐陽女未依規定迴轉、郭未注意車前狀況才會釀禍，全案先依違反道交條例規定，對歐陽女祭出600至1800元罰單，函送台中市交通事件裁決處開罰，詳細的肇事原因，有待後續交大事故組釐清。