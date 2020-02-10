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台南玉井區前輩堂縱火釀7死 南檢偵結求處死刑

聯合報 / 記者黃宣翰／台南即時報導
台南市玉井區真理佛堂前輩堂，去年12月遭曾姓男子涉嫌放火後造成7死2傷慘劇，南檢偵查終結，今天依殺人等罪嫌將曾提起公訴。記者吳淑玲／翻攝

台南市玉井區真理佛堂前輩堂，去年12月14日遭曾姓男子涉嫌放火後造成7死2傷慘劇，台南地檢署偵查終結，今天依殺人等罪嫌將曾提起公訴，檢察官認為，凶嫌曾住前輩堂，不知感恩惜福，竟預謀以汽油潑灑並點火，形同無差別方式弒殺，所為令人髮指，其僅因一時情緒無法平復，即以縱火方式發洩，手段凶殘，行徑冷血，泯滅人性，至今仍無悔意，建請法院請處以死刑

南檢指出，曾（21歲）曾於2017年間居住於台南市玉井區真理佛堂前輩堂（下稱前輩堂）內，與前輩堂張姓負責人之子因細故發生口角糾紛後，曾即離開前輩堂，直至2019年間，曾向負責人表示欲返回前輩堂居住，然因前輩堂業已無剩餘房間可供居住，張婉轉拒絕曾返回前輩堂，曾竟心生怨懟，起意放火燒燬前輩堂北棟。

去年12月14日凌晨零22分，曾搭乘計程車前往台南市東區購買2個5公升加油桶，同日凌晨零點26分，前往南區加油站購買2桶汽油，再搭乘計程車搭載其前往前輩堂。同日凌晨1點14分，曾到達前輩堂後，即前往北棟建築物，將上開2桶5公升汽油潑灑在北棟建物內1樓西側走道及通往1樓夾層樓梯附近玄關，再持打火機點燃其隨身攜帶衛生紙丟入潑灑汽油中，放火燒燬現有人所在之建築物，曾見點燃火勢及引發濃煙，隨即逃離現場。

曾縱火後，火勢迅速從北棟建物走道及樓梯處竄燒，並致北棟建物內地板磁磚爆裂而發出聲響，適有居住於北棟建物夾層杜姓少年因半夜無法入睡而在北棟建物外東側把玩手機，聽聞異狀回頭即發覺走道及玄關起火燃燒，隨即大呼失火，並以臉盆裝水欲撲滅火勢，然火勢仍無法撲滅繼續延燒。

居住於北棟建物夾層謝等6人，因走避不及，當場為遭濃煙嗆暈及烈焰吞噬，致其等多處燒傷，並窒息死亡；而居住於前輩堂北棟建物 1 樓陳女雖經消防人員到場後搶救送醫，仍因全身及呼吸道灼傷，因而窒息死亡。總計造成7 死2傷。

檢方認為，曾有殺人故意理由為，他明知前輩堂北棟建物為木造結構，有人居住在內，如以汽油潑灑後再點火，將導致火勢迅速蔓延燃燒建築物內裝潢及物品設備，北棟建物結構有1樓及夾層，夾層之居民若要逃生，勢必僅能從與1樓連接之樓梯逃生，前輩堂1樓及夾層內房間房門之門鎖均為鐵製，如經火高溫燃燒後，門鎖握把將迅速升溫難以開啟房門，房間窗戶為紗窗，如無法打開門鎖要徒手破壞紗窗逃離需一定時間，在此時間內，居民將因火勢燃燒後濃煙導致窒息死亡。

曾男所為，犯刑法第173條第1項放火燒燬現供人使用住宅罪、第271條第1項殺人、第271條第2項、第1項殺人未遂等罪嫌，檢察以被告僅因與前輩堂內居民發生糾紛及遭拒絕讓其返回前輩堂居住，竟心生殺意，凌晨時分，特意搭乘計程車前往購買汽油桶、汽油，再前往前輩堂，趁眾人熟睡時放火，使堂北棟建物陷於火海，造成7人因走避不及，當場遭火焰吞噬，犯罪手法殘酷，無視生命可貴及價值，更視人命如草芥，也造成社會治安極大危害，因而起訴，求處死刑。

曾姓男子涉嫌放火燒死玉井區前輩堂7名道親，南檢今天殺人等罪嫌提起公訴。記者吳淑玲／翻攝

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