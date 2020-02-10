8人相揪到堤防賞煙火 暗夜上演受困驚魂記

8名屏東縣里港鄉民前天傍晚相揪前往高屏交界處的高屏溪堤防，隔著高屏溪觀賞高雄佛光山燈會及煙火秀，晚上要離去時卻發現私人農地的入口柵欄已被鎖上，於是打電話報警求援，當時天色昏暗四周一片黑，無法明確說明所在位置；里港分局九如分駐所長黃俊銘靈機一動，利用手機定位找到所在位置，結束這場暗夜驚魂記。

里港警分局九如分駐所警員陳慶富、何泓駒接獲洪姓民眾報案，稱晚間在堤防內農地與7名友人隔岸觀賞佛光山燈會及煙火，結束後欲離開時，發現農地入口柵欄已遭人關閉，無法離開，且當時天色暗氣溫又低，不知如何是好，只好向警方報案求助，但無法清楚說出確切位置。

九如分駐所長黃俊銘立先指揮線上警力前往大約位置，隨後指示洪姓民眾利用手機定位，傳送個人位置資訊，警方不久透過定位找到8名受困民眾，通報所內值班人員通知鎖匠到場破鎖，8人頻頻向警方致謝。

里港分局分局長楊龍祥說，佛光山最近每晚間7時會釋放煙火，由於里港分局轄區與佛光山位處鄰近，且有高低差，在河堤處即可欣賞到佛光山美麗的煙火秀，也吸引許多民眾前往朝聖，藉此案例呼籲民眾在欣賞煙火秀之餘也要注意自身安全，務必攜伴且盡量靠近人群處，防止類似情形發生。