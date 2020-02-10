不理染毒雙親 16歲少年自立工作過生活

16歲的「小堯」的父母染毒經常入獄，他與其他親戚相處常有摩擦，又無法適應學校生活，「想獨立」成為他的目標，社工協助轉介參加新北勞工局的少年就業輔導方案，歷經課程後，現在已是食品工廠的廚師助理。

小堯的複雜家庭因素，使他必須由其他親戚扶養，無奈親戚相處、校園生活都無法適應，想賺錢、開心玩、自己生活的想法，促使他想找工作，就輔員協助進行職業心理測驗、深度就業諮詢及職涯探索課程，讓他擬定職涯規畫。

職涯規劃完的小堯，接著參加職業探索課程及見習，學習基本勞動法規、自我情緒控管、發掘自我潛能、職場倫理，同時到企業參訪，最後還到麵包店進行2周的實習，也讓小堯發現，自己對烘焙興趣濃厚，再累也願意嘗試。

結束相關實習後，小堯在就輔員陪同面試，獲得賣場工作職缺，不過賣場工作與他職業興趣不合，最後放棄賣場工作，勞工局也運用僱用獎助津貼計畫資源，提供雇主誘因並僅行多次媒合就業，小堯現已在食品工廠穩定工作。

新北就服處指出，少年就業輔導計畫針對有就職意願的15到18歲高關懷及受保護少年，提供心理測驗、職業興趣探索課程、就業輔導、媒合等服務，提升少年就業能力，順利進入職場就業。