員警協助防疫 台南警察之友會南區辦事處慰勞辛勞

「員警，你們辛苦了。」員警剛忙完春安工作，又投入協助防範武漢新冠肺炎疫情，相當辛勞，台南市警察之友會南區辦事處幹部，今天上午前住市警六分局慰勞，並贈送警肩反光燈等物資，維護第一線執勤員自身安全。

台南市警察之友會南區辦事處主任楊福明、副主任蔡建男、蔡岳勳，今天上午10點前住台南市警六分局，贈送春節加金、警肩反光燈，和關廟麵，慰勞員工作辛勞，由分局長陳建民、副分局長吳麗娟、偵查隊長呂宗哲等人代表接受。陳建民說，感謝警友會南區辦事處出錢出力，力挺員警，當警察最有力後盾。

蔡建男說，警察是人民保母，春安工作期間，許多員警投入治安維護，讓民眾安心過節，春安工作結束後，第一線員警又投入協助防範新冠肺炎疫情，包括民眾排隊買口罩，得加強巡邏維持秩序，非常辛苦，因此捐贈加菜金，到市警六分局慰勞員警。

台南市警六分局偵查隊1月破獲販毒案、查獲詐騙女車手，2月鹽埕派出所查獲毒品案，今天也獲警友會南區辦事處表揚。