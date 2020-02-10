五股垃圾山貨櫃屋火警 1男送醫命危

新北市五股區成泰路一段98巷「五股垃圾山」範圍內1間堆滿雜物的貨櫃屋，上午9時43分發生火警，消防隊趕抵後僅約10餘分鐘撲滅火勢，但仍造成1名年約50餘歲獨居男子臉部及手二度燒燙傷，送往衛福部台北醫院途中已無生命跡象。

據了解，該址是1處挖土機等工程機械維修廠，老闆聲稱將空地上的貨櫃屋提供給無家可歸的男子居住，並不清楚身分，警方查出是67歲朱姓男子，但目前仍聯絡不上家屬，持續連繫中。