前女友到住處拿衣物 莽男持西瓜刀砍殺釀3人傷

台中市侯姓女子昨天晚間前往陳姓前男友住處拿衣物，未料二人在房間內起口角，陳持西瓜刀在場爭執，過程中侯女、陳二人頸部都被利刃割傷，陳母聽聞二人爭吵聲後，趕緊出面阻擋，並拉著陳，要侯女趕快離開，並叫陳叫救護車，陳等3人被送往醫院治療，無生命危險，因侯女、陳二人尚未出院，全案暫依傷害罪偵辦。

據調查，侯姓女子（30歲）與陳姓男子（30歲）曾是男女朋友，去年11月間分手，侯女與陳談妥昨天晚間10時許到陳的住處拿回衣物，未料過程中侯女與陳在透天厝三樓房間內起口角，陳怒不可抑，持西瓜刀與侯女理論，雙方發生口角與肢體衝突，侯女後頸部中一刀、陳後頸部中兩刀。

原本陳母（50歲）在透天厝一樓看電視，聽到二人爭吵聲後趕緊上樓察看，發現地面上有血跡，侯女、陳二人身上也都有血，嚇得趕緊圍住陳，並要侯女「趕快下樓、離開」，陳母見侯女下樓後，要陳通知救護車到場，陳母在圍住陳的過程中，右手也被割傷。

警消獲報到場後，將三人送往醫院急救，無生命危險，陳母已出院接受警詢，侯女、陳二人仍在醫院救護中，尚未警詢，詳細的案發原因，有待後續調查釐清，全案暫依傷害罪偵辦。

台中市第三警分局呼籲，民眾面對感情問題應理性溝通，切勿藉故生端，絕不容許不法行為挑戰公權力，警方火速將不法分子繩之以法，再再表明維護市民安心生活環境的決心。