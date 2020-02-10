留言、分享送1盒口罩 警方：詐騙集團騙取個資千萬別信

武漢新型冠狀病毒肺炎疫情延燒，各地出現口罩荒。基隆市警方發現詐騙集團用送1盒口罩，引誘民眾提供個人資料，提醒不要上當。

基隆市刑警大隊今天表示，詐騙集團標榜要贈送東西，要求民眾留言、分享騙取個資是萬年老梗。現在疫情嚴峻，國內口罩採實名制販售，有詐騙集團看準民眾急著搶購口罩，以送口罩為名目騙取個資。

警方說，詐騙集團宣稱有向外國訂購大量口罩，只要網友留下個人資料，就會寄送1盒口罩到家中。民眾如果輕信提供個資，不論如何苦苦等待，都不會有口罩送到手上。

警方表示，提供個資送口罩是詐騙集團騙取個資手法，個資外洩後，可能會有駭客寄勒索病毒到民眾信箱，電腦或是裝置因此中毒受害。民眾也可能變成詐騙集團的口袋名單，詐騙電話接不完。更慘的是照片、姓名被盜用去詐騙他人，不知不覺成了幫兇。

警方提醒民眾，不論何種情況，如果要填寫得以直接或間接識別個人的資料，一定要先確認真偽，避免個資外洩。