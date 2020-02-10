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影／澎湖白沙男清早開車撞燈桿受困 消防人員搶救送醫
澎湖縣白沙鄉一名鄭姓男子今早7點多駕車行經白沙鄉岐頭村60-1號前撞到燈桿，受困車內，消防局獲報前往處理，以破壞器材開啟車門將他救出，送往三總澎湖分院救治，所幸僅頭部及肢體多處擦傷、撕裂傷，意識清楚，初步確認是自撞事故，肇事原因移由白沙分局進一步調查。
澎湖縣政府消防局於今早7點27分獲報，白沙鄉岐頭村有撞路樹車禍，駕駛受困，白沙消防分隊長蔡尚孝迅即帶二車五人前往搶救。扺達現場，確認是轎車自撞燈桿，現場車頭毀損嚴重。
救護人員發現，發生車禍的轎車，駕駛座車門已因撞擊無法開啟，試圖由車門內部開關打開車門救人，經檢視，傷者意識清楚，僅頭部及肢體多處擦傷與撕裂傷，且呼吸困難，隨後給予呼吸型面罩，並以頸圈與長背板固定後，送往三軍總醫院澎湖分院救治。
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