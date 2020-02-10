影／失智老翁行動不便走3公里 清水警土地公廟尋獲

87歲蔡姓老翁失智行動不便，日前深夜獨自離家，被發現在離家3公里外的土地公廟，不斷發抖，台中市清水警分局員警帶他回派出所，再通知家人帶他回家，兒子淚謝警方說，他父親行動不便，竟可「走」到3公里外土地公廟，很不可思議。

87歲蔡姓老翁罹失智症，日前半夜趁家人睡著後打赤腳僅穿著單薄上衣及短褲，獨自外出，當時溫度11度，他冷得全身發抖的癱軟坐在離家3公里遠的土地廟內，台中市清水警分局三田所警員黃聖嘉、黃擔服巡邏經過，眼尖的警員黃聖嘉發現廟內有人，隨即下車查看。

員警發現老翁赤腳只穿單薄上衣及短褲，他手腳冰冷已有失溫現象，詢問要去哪或者家中住址為何，老翁表示要出門走走卻找不回家的路，但無法說出年籍資料，警方先將老翁帶返派出所休息，他已全身無力由員警扶上警車，回派出所後，值班警林哲緯拿外套蓋在老翁身上保暖，安撫他緊張情緒，再利用警方人臉辨識系統尋找老翁身分，經過比對篩選後終於查到老翁身分順利通知家屬。

老翁的兒子到派出所時看到父親喜極而泣表示，父親失智症行動不便，他訝異父親竟能走3公里遠的路程到土地公廟大呼不可思議，他說時晚上起床要替父親蓋好被子才發現父親外出，因擔心父親安危，動員家裡成員查尋未果，已準備向警方報案時，就接到警方來電告知父親在派出所內。