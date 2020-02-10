台南老先生突然暈眩 警救人急送就醫

台南市81歲楊老先生，晚因血糖過低，乘坐女兒機車要前住署立台南醫院途中，突然暈眩、發抖，楊女連忙敲打停在西門路與成功路停等紅燈警車玻璃，向警方求救，員警馬上將楊老先生載到醫院急救後無大礙。

立人所警員劉韋志、警員周凱文、實習生洪暘竣、呂政家，昨天下午5點29分，共乘警車執行巡邏勤務，在西門路與成功路停等紅燈時，楊姓女子騎機車載父親敲打警車車窗求助，員警立即將車停於路旁了解情況。

楊女焦急表示，因父親身體不適正要載去醫院就診，但父親突然有暈眩及發抖情形，擔心行駛途中發生危險，想請警方幫忙載送至署立台南醫院就醫。