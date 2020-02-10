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男駕車衝撞停等紅燈3車 巨大聲響嚇壞附近居民

聯合報 / 記者柯毓庭／新北即時報導
劉男駕駛白色車輛，行經新北市新店區中興路段時因不明原因直接撞上前方正在停等紅燈的三輛轎車。圖／張姓讀者提供

新北市新店區中興路段昨天深夜11時許發生一起車禍，一名劉姓男子（25歲）開車行經該路段時，未踩煞車，就撞上前方3輛正等待紅燈的轎車，劉男一度因此被卡在車內，由獲報趕到的消防救出後送醫，僅輕傷無生命危險。

劉男供稱，當時他直行中興路向碧潭方向時，3輛車駕駛陳男（45歲）、吳男（60歲）、鍾男（56歲）正在前方路口停等紅燈，他因不熟悉車況又操作不慎，無法立即煞車，直接撞上其他三輛轎車，劉男車輛因此受到損傷，人也卡在車內，背部與頸椎受傷，其他人則無大礙。

警、消獲報趕到現場，將車輛破壞後救出劉男，劉男卻在被救出後又返回車上不知翻找何物，隨後才躺上擔架，由救護車送往新店慈濟醫院。經警方實施酒測，發現4名駕駛均無酒駕，目前仍在調查是否有其他狀況，車禍後續交由警方處理。

由於車禍引起巨大聲響，驚動附近居民，有民眾將現場拍照上傳地方社團，引起網友熱烈反應，但不知為何傳成肇事駕駛酒駕，也有民眾在底下留言指出，在事發前曾於台64遇到劉男駕駛的白色車輛，沒有開燈還一路逼車，下高架後更直接闖紅燈。

劉男駕駛白色車輛，行經新北市新店區中興路段時因不明原因直接撞上前方正在停等紅燈的三輛轎車。圖／張姓讀者提供

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