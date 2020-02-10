男駕車衝撞停等紅燈3車 巨大聲響嚇壞附近居民

新北市新店區中興路段昨天深夜11時許發生一起車禍，一名劉姓男子（25歲）開車行經該路段時，未踩煞車，就撞上前方3輛正等待紅燈的轎車，劉男一度因此被卡在車內，由獲報趕到的消防救出後送醫，僅輕傷無生命危險。

劉男供稱，當時他直行中興路向碧潭方向時，3輛車駕駛陳男（45歲）、吳男（60歲）、鍾男（56歲）正在前方路口停等紅燈，他因不熟悉車況又操作不慎，無法立即煞車，直接撞上其他三輛轎車，劉男車輛因此受到損傷，人也卡在車內，背部與頸椎受傷，其他人則無大礙。

警、消獲報趕到現場，將車輛破壞後救出劉男，劉男卻在被救出後又返回車上不知翻找何物，隨後才躺上擔架，由救護車送往新店慈濟醫院。經警方實施酒測，發現4名駕駛均無酒駕，目前仍在調查是否有其他狀況，車禍後續交由警方處理。