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聚會醉臥人行道 晨跑婦人轉角見到驚嚇報警
高雄市警察局鳳山分局新甲派出所員警，在4日出外巡邏時，於鳳山區南京路巷口救助酒醉到路倒的鄭姓男子，員警苦思辦法要將鄭男叫醒無果，只好尋找鄭身上皮夾，在裡面發現身分證件，聯繫鄭的家人到場，鄭男的父親聞知後也感謝警方幫助，直說「幸好有你們」。
鳳山警分局表示，4日清晨5點時，新甲所陳姓、林姓員警執行巡邏勤務，正好行經南京路350巷口，員警遠遠的就看到有婦人在那不斷向警方招手，員警上前婦人立刻表明她是早起出門運動，結果一跑到轉角就看到有人倒地「嚇死人！有人倒地，不知要不要緊」。
員警循著婦人指引查看，果然發現鄭男（23歲）全身散發濃烈酒臭味，倒在人行道上。警方在確認鄭身上無外傷，無生命危險後，不斷輕拍、搖晃鄭要將他喚醒都未能成功。
最後員警只能搜索鄭男身上皮夾，在內找到他的身分證，並通知鄭男的父親到場。經鄭父說明，原來鄭男3日時，外出與朋友聚會，卻整晚未回到家中，家人打電話也未接，讓他們非常擔心。見到鄭平安無事，讓他放下心中大石。
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