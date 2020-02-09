新街溪口無名男屍身分險誤會 警公布特徵協尋家屬

桃園市大園區許厝港濕地、靠近新街溪出海口處昨天驚見一名男性浮屍被海水沖上海岸，大園警方今天下午指出，該男性死者年約6、70歲，身上僅剩黑色長袖上衣和白色內褲，其餘衣物疑遭海水沖刷不見，身上沒有身分證明文件，一度險遭誤會一名失聯老翁，經查並非其人，檢警初步相驗無名男屍沒有外傷，暫時排除他殺，請家有類似失蹤者聯絡警方指認釐清死者身分。

大園分局潮音派出所長林毅閔表示，警方據報大園區海邊路、新街溪出海口岸邊該具無名男屍，年齡約60至70歲，身高約170公分，前額髮線較高、頭髮灰白上排牙齒缺牙，身上僅剩黑色長袖上衣、白色內褲，無刺青、胎記特徵，無任何飾品，落水時間大約1天，研判該無名男子落水後隨漲潮飄上岸。