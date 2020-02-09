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影／高雄男上酒吧離去後遭嘲諷 慶生趴後變全武行
高雄市警察局苓雅分局轄區今凌晨發生青少年街頭鬥毆，鄭姓男子在與友人飲酒要離開時，因聽到楊男等4人在一旁冷言嘲諷，雙方進而互相嗆聲大打出手。警方獲報到場，將現場人等壓制，依違反刑法150條送辦。
據了解，今天凌晨4點20分左右，鄭男在與友人在酒吧慶生飲酒後，正準備搭車離去，不過這時在一旁的楊男（21歲）、黃男（23歲）、莊男（23歲）、王男（22歲）4人在旁嘲笑。
楊男聽聞後，回嗆「講話不用那麼酸！」雙方進而發生口角衝突，鄭隨即遭楊男等4人用安全帽還有徒手毆打，直到轄區警方苓雅分局民權所員警趕往現場，雙方還在爭吵，鄭的臉部、腳步因毆打多處流血。
警方以優勢警力將雙方分開後，將鄭男送往民生醫院治療，無生命危險。至於剩餘的楊男等4人被警方帶回民權派出所詢問，將依刑法150條妨害秩序及傷害罪嫌移送偵辦。
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