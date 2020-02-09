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近百歲老人防風林挨餓受凍4天 奇蹟尋獲平安
桃園市大園區竹圍地區92歲楊姓老人5天前獨自出外散步，不料隨後失去音訊，家人當天深夜等不到老人回家緊急報警，楊姓老人家人擔心高齡、失智老人家深夜寒冷、又未進食，身體支撐不住，十分焦急，警方立即調閱各路口監視器，沿著老人走路可能路線搜尋。
警方根據民眾線索，會同家屬擴大搜尋，昨天下午終於在大園沙崙沿海一處廢棄垃圾場的防風林深處，找到在天冷中挨餓受凍4天的老人，趕緊包覆棉被禦寒，所幸楊姓老人只有體力虛弱，奇蹟式平安，讓家屬激動落淚
大園警方今天上午表示，本月4日楊姓老人外出散步失聯，家屬擔心生命危險報案，警方根據路口監視器，發現老人當天最後出現在大園區沙崙里沿海一間土地廟，警方前往搜尋未獲。
直到8日下午，警方、家屬根據民眾線索擴大搜尋，終於在一處廢棄垃圾場防風林深處奇蹟式尋獲，楊姓老人疑因4天未進食體力虛弱不支，警方趕緊通知119送醫治療後沒有大礙。
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