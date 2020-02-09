快訊

兩岸交通10日限縮！大小三通月影響12萬人 剩5機場可飛

台人自陸返台後確診武漢肺炎 大連17天詳細行程曝光

警大警佐班結業 南警楊義雄候用晉陞巡官

聯合報 / 記者黃宣翰／台南即時報導
台南市警二分局警備隊副隊長楊義雄，參加警大警佐班教育訓練及實習，本月順利結業，取得陞任巡官任用資格，候缺檢討派補。記者黃宣翰/攝影

台南市警二分局警備隊副隊長楊義雄，參加警察大學警佐班教育訓練及實習，表現優異，本月順利結業，取得陞任巡官任用資格，候缺檢討派補。楊義雄今天說，今能在服務33年後的警察生涯中，完成警佐班受訓，築夢前進，也留下更多精彩的回憶。

54歲楊義雄，台灣警察學校第114期，1986年以優異成績分發至台南市第二分局任職迄今，2001年1月陞任巡佐職務，一直都在警二分局服務長達33年，一路走來，始終如一，楊員身處在繁重複雜的分局中，秉持堅強毅力與決心，全力做好警察維護治安及交通工作。

楊義雄表示，現代的警察為了因應社會變遷，需要充實自己更多的專業知識及執勤品質，才能應付千變萬化的治安環境，以提升優質的警政服務，如今能在服務33年後的警察生涯中，完成警察大學「警佐班第39期第4類第4梯次｣教育訓練及實習的學程，對自己是很大的肯定。

台南市警二分局長王森瑒說，楊義雄白天還支援秘書室辦理公關及秘書研考業務，工作認真、熱忱用心、深獲各界好評與肯定，期盼他在警察生涯中能更上層樓，將警大教育訓練理論與外勤實務互相結合，學以致用，發揮所長。

警察 實習
🔊【停課不停學】 線上學習課程免費領取 在家即能補課和複習

延伸閱讀

防範武漢肺炎疫情 警大：開學日延到3月2日

全國大學統一延到225開學 警大4日決定開學日

晉陞火箭發射延多久？科技部費思量

晉陞科技自製火箭 飛鼠一號曝光

相關新聞

影／桃園一資源回收場大火 廢棄物燃燒照亮夜空

桃園市大園區許厝港路一家資源回收廠今天清晨突然起火，該回收場戶外堆置大量回收的大型棧板及木板及雜物廢棄物易燃物，起火燃燒...

影／未戴口罩慌張遭警盤查 通緝犯過完年認栽歸案

武漢肺炎蔓延，桃園市八德分局警員日前巡邏行經八德區中華路、永豐路口，看見一名騎機車的黃姓男子未戴口罩，看見警察神色慌張、...

台61線這支測速桿厲害了 7個月取締8453件一躍苗栗桿王

苗栗縣除國道以外，去年取締超速件數前10名固定式測速桿出爐，後龍鎮台61線西濱快速公路97.55公里處，去年6月才啟用的...

影／尷尬！車拋錨卡路中央 警協助推車助脫困

台中市第一警分局西區派出所副所長謝易達，在6日晚間前往台中醫院巡簽時，在西區三民路、民生路口時發現有一輛轎車停在路中間，...

影／七旬阿嬤要找已過世舅舅 警用人臉辨識助她返家

台中市東區七旬陳姓婦人在5日凌晨零時許出門，行動不便倒在東區振興路旁，東信里守望相助隊巡經發現，趕緊請警方到場協助，第三...

影／懷胎9月孕婦超商前跌倒 以為破水急送醫原來是漏尿

台中市懷胎九月的邱姓孕婦1日深夜前往北屯區松竹路超商採買時，不慎踩空跌倒，邱婦因下體流出不明液體，邱婦以為是「羊水破了」...

元宵節到清水派出所洽公 民眾吃到湯圓：很驚喜

元宵節是農曆新年的最後一天，許多人用「元宵」、「湯圓」來為新春劃下最甜美的句點，台中市清水警分局清水派出所結合警察志工們...

機械工程車突右偏 騎士枉死

張姓男子前天上午駕駛機械工程車在台中市區時，突然右偏撞倒同向直行的陳姓機車騎士，陳姓男子因遭強力擠壓受重創，送醫不治；肇事的張姓司機稱，不知道車輛為何會忽然向右偏。警方初步研判是不當變換車道肇事，警詢後將他依過失致死罪嫌移送，詳細肇事原因待釐清。

廣角鏡／夜市驚魂

一輛休旅車昨晚在新北市新莊突然失控衝撞路旁豆花攤，攤位旁數桶瓦斯也被撞倒，一度造成小氣爆、起火，連店家招牌都垮下來，附近民眾嚇得紛紛閃避。

休旅車失控衝撞鴻金寶商圈豆花攤 民眾擔心氣爆紛走避

新北市新莊區鴻金寶商圈晚間7時許，1輛銀色休旅車不明原因突然失控衝撞路旁豆花攤，同時撞倒攤位旁擺放的數桶瓦斯，一度造成小...

正妹的愛犬走失急上網求救 暖警透過臉書幫她找回來

居住在新北市新莊的陳姓正妹，27日下午發現自家的愛犬竟然溜出家門不見蹤影，擔心愛犬找不到回家的路，急忙上網求助，但其實狗...

迷途法鬥賴在陌生人機車踏板 騎士無奈將牠載往派出所

新北市一名陳姓女子（30歲）日前下午1時，騎機車行經萬壽路時，一隻法國鬥牛犬趁她停等紅燈時，跳到她機車腳踏板上不願離開。...

熱門新聞

影／北市士林山景餐廳大火 70消防員奮力撲滅中

休旅車失控衝撞鴻金寶商圈豆花攤 民眾擔心氣爆紛走避

無視出口限制 民眾前往大陸攜帶超量口罩遭查

年輕人互看不順眼 鹽水蜂炮開打

台61線這支測速桿厲害了 7個月取締8453件一躍苗栗桿王

影／北市餐廳祝融火舌竄8公尺高 住戶不能返家還在超商苦等

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。