警大警佐班結業 南警楊義雄候用晉陞巡官

台南市警二分局警備隊副隊長楊義雄，參加警察大學警佐班教育訓練及實習，表現優異，本月順利結業，取得陞任巡官任用資格，候缺檢討派補。楊義雄今天說，今能在服務33年後的警察生涯中，完成警佐班受訓，築夢前進，也留下更多精彩的回憶。

54歲楊義雄，台灣警察學校第114期，1986年以優異成績分發至台南市第二分局任職迄今，2001年1月陞任巡佐職務，一直都在警二分局服務長達33年，一路走來，始終如一，楊員身處在繁重複雜的分局中，秉持堅強毅力與決心，全力做好警察維護治安及交通工作。

楊義雄表示，現代的警察為了因應社會變遷，需要充實自己更多的專業知識及執勤品質，才能應付千變萬化的治安環境，以提升優質的警政服務，如今能在服務33年後的警察生涯中，完成警察大學「警佐班第39期第4類第4梯次｣教育訓練及實習的學程，對自己是很大的肯定。

台南市警二分局長王森瑒說，楊義雄白天還支援秘書室辦理公關及秘書研考業務，工作認真、熱忱用心、深獲各界好評與肯定，期盼他在警察生涯中能更上層樓，將警大教育訓練理論與外勤實務互相結合，學以致用，發揮所長。