影／尷尬！車拋錨卡路中央 警協助推車助脫困

台中市第一警分局西區派出所副所長謝易達，在6日晚間前往台中醫院巡簽時，在西區三民路、民生路口時發現有一輛轎車停在路中間，謝發現該車疑似拋錨無法啟動，當下與員警從後車尾推進，將該車移置安全地方，女駕駛也相當感謝員警及時協助，直說「真是幫了大忙」。

第一警分局表示，西區所副所長謝易達、警員陳彥宇在6日晚間7時許，前往衛福部台中醫院巡簽時，發現有一輛轎車停在西區三民路、民生路內側車道，副所長謝易達立刻上前查看，該車疑似拋錨無法啟動，該時段為下班時段，而該車一直發不動。

副所長謝易達考量到車子於內車道會影響後面來往車輛，因此當下指示該名女駕駛「不要緊張，先坐在車內，幫忙打方向盤，我們在後面幫你推」，待女駕駛坐上車打好空檔後，兩警在車後以徒手推進，最終將車輛推至路旁，並將協助該名女駕駛擺放警示牌。

第一警分局提醒，用路人平時養成保養車輛習慣，出門前事先檢查；另開車時應注意前方狀況，保持安全距離，以便免造成車禍事故發生，如此一來出門在外就能安心又安全。