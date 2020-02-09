聽新聞
test
0:00 / 0:00
影／尷尬！車拋錨卡路中央 警協助推車助脫困
台中市第一警分局西區派出所副所長謝易達，在6日晚間前往台中醫院巡簽時，在西區三民路、民生路口時發現有一輛轎車停在路中間，謝發現該車疑似拋錨無法啟動，當下與員警從後車尾推進，將該車移置安全地方，女駕駛也相當感謝員警及時協助，直說「真是幫了大忙」。
第一警分局表示，西區所副所長謝易達、警員陳彥宇在6日晚間7時許，前往衛福部台中醫院巡簽時，發現有一輛轎車停在西區三民路、民生路內側車道，副所長謝易達立刻上前查看，該車疑似拋錨無法啟動，該時段為下班時段，而該車一直發不動。
副所長謝易達考量到車子於內車道會影響後面來往車輛，因此當下指示該名女駕駛「不要緊張，先坐在車內，幫忙打方向盤，我們在後面幫你推」，待女駕駛坐上車打好空檔後，兩警在車後以徒手推進，最終將車輛推至路旁，並將協助該名女駕駛擺放警示牌。
第一警分局提醒，用路人平時養成保養車輛習慣，出門前事先檢查；另開車時應注意前方狀況，保持安全距離，以便免造成車禍事故發生，如此一來出門在外就能安心又安全。
延伸閱讀
熱門新聞
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言