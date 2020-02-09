影／未戴口罩慌張遭警盤查 通緝犯過完年認栽歸案

武漢肺炎蔓延，桃園市八德分局警員日前巡邏行經八德區中華路、永豐路口，看見一名騎機車的黃姓男子未戴口罩，看見警察神色慌張、形跡可疑，警方上前盤查，透過警用小電腦查到黃姓男子去年底涉及詐欺罪嫌通緝犯，黃男供稱為了過年賺點花費才未到案。

八德警方今天表示，黃男年約30歲，3個月前被苗栗地檢署發布通緝在案，黃男慌張露餡，警方將他逮捕移送歸案。

警方表示，黃男涉及詐騙案去年底遭苗栗地檢署通緝在案，他騎機車未戴口罩在中華、永豐路口行跡慌張，看見警察想離開，一查竟是詐欺通緝犯。

黃姓男子供稱，他知道自己涉詐欺案通緝3個月，想在農曆春節過年做些工作賺點錢再去報到，只是沒想到過完年後，騎機車外出想打工賺點錢，卻遇到警察盤查，他會配合警方乖乖到案。