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影／七旬阿嬤要找已過世舅舅 警用人臉辨識助她返家
台中市東區七旬陳姓婦人在5日凌晨零時許出門，行動不便倒在東區振興路旁，東信里守望相助隊巡經發現，趕緊請警方到場協助，第三警分局東區分駐所警員除安撫阿嬤外，還以人臉辨識系統查詢她的身分，過程中陳姓老婦自稱是從台北南下要找舅舅，但後來又說「舅舅過世了」，搞得警方一頭霧水，幸好順利以系統查出她身分，將人送回住處。
第三分局東區分駐所警員蔡孟涵、賴維國5日凌晨零時許巡邏時，接獲東信里守望相助隊報案，陳姓老婦（73歲）疑似患有失智症，凌晨時獨自跑出家門，卻因行動不便跌倒在東區振興路，無法獨自起身，幸好守望相助隊發現報警。
陳姓老婦表示，她從台北南下要找「舅舅」，但後來又說，舅舅已經過世很久了。她的說詞搞得警方一頭霧水，幸好警員使用警用人臉辨識系統，順利查出她就住在距離跌倒處不到220公尺處。
據警方調查，陳姓老婦平時跟丈夫同住，當天趁丈夫熟睡時僅著單薄暗色衣物就出門，卻因年邁行動不便倒在路邊，幸好東信里守望相助隊巡經，馬上通報互動密切的東區警網，讓陳姓老婦免於發生意外，集眾人之力，協助她安全返家。
警方提醒，若家中有失智長輩或容易走失的家屬，除了平日多加留意，亦可向市政府社會局申請防走失手鍊，或是在身上衣服縫繡聯繫方式，讓警方能夠快速聯繫家屬，讓長輩盡快返家。民眾若發現有疑似迷失長輩，也可通報警方，讓他們早日回到家人身旁。
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