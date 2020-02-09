影／懷胎9月孕婦超商前跌倒 以為破水急送醫原來是漏尿

台中市懷胎九月的邱姓孕婦1日深夜前往北屯區松竹路超商採買時，不慎踩空跌倒，邱婦因下體流出不明液體，邱婦以為是「羊水破了」，趕緊要在旁的家人通報警消到場，警方獲報後，協助將邱婦搬運上救護車，並協助以警車鳴笛警示，在8分鐘內趕抵新亞東婦產科醫院，經醫院檢查後，發現是因跌倒導致膀胱擠壓而漏尿，不是破水，幸好孕婦與肚內胎兒平安，虛驚一場。

台中市第五警分局北屯派出所警員趙伯修、謝博丞在1日深夜11時許獲報，邱姓孕婦（40歲）在北屯區松竹路、旱溪東路口的超商購物，步出超商時不慎踩空導致摔到在地，極需協助，趙等2名警員一聽是孕婦跌倒，連忙驅車馳赴現場。

警方與救護人員到場時，邱女家屬透露，疑似因摔倒導致破水，情況緊急，救護人員趕緊將孕婦扶上擔架抬上救護車，並由警方在救護車後方一路警示、警鳴協助安全維護，順利讓原本需耗時近20分鐘路程減半，只花8分鐘即護送邱女至新亞東婦產科醫院，據醫院調查，邱婦是因膀胱擠壓而漏尿，並非破水。

邱女丈夫表示，雖然不是妻子第一次生產，但因為發生跌倒，狀況急迫，想起來還是心有餘悸，十分感謝警消協助送醫，讓妻子與肚內胎兒平安。