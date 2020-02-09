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元宵節到清水派出所洽公 民眾吃到湯圓：很驚喜

聯合報 / 記者游振昇/即時報導
清水派出所志工昨天搓湯圓後，請員警和洽公民眾吃。圖／警方提供

元宵節是農曆新年的最後一天，許多人用「元宵」、「湯圓」來為新春劃下最甜美的句點，台中市清水警分局清水派出所結合警察志工們，昨天在派出所裡搓湯圓、滾元宵，為辛苦執勤的員警及洽公的民眾奉上一碗熱騰騰的圓仔湯，祝福大家團圓平安。

因武漢新冠肺炎疫情持續蔓延，清水派出所執行政府相關防疫政策，員警站在第一線共同防疫大作戰，清水派出所志工分隊長黃春梅有感警察同仁的辛勞，邀請志工們一起到派出所現場搓湯圓、滾元宵，並對來派出所洽公的民眾宣導正確的武漢肺炎防疫觀念。

志工們向當天執勤的員警及民眾奉上圓仔湯，更送給民眾市政府特製的小老鼠燈籠，讓現場充滿濃濃的元宵節歡樂氣氛。來清水派出所洽公的陳姓市民說，他的證件遺失來派出所報案協尋，本來心情有點緊張，但是吃到警察志工特地準備的圓仔湯還有拿到超可愛的小燈籠，頓時覺得很溫暖也很開心，也會向家人及朋友宣導正確的防疫觀念。

清水派出所志工分隊長黃春梅表示，派出所員警每天除了維護地方治安外，現在更要與衛生單位共同防疫，勤務非常辛苦，希望為員警盡一點心力，讓在外執勤不能回家團圓的員警也有像在家一樣的溫暖。

台中市清水分局清水派出所，昨天元宵節，志工搓湯圓請大家吃。圖／警方提供

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