快訊

陸武漢肺炎新增2656例 總計確診逾3.7萬超過800死

世衛秘書長：陰謀論影響世衛應對新冠肺炎疫情

聽新聞
test
0:00 / 0:00

台61線這支測速桿厲害了 7個月取締8453件一躍苗栗桿王

聯合報 / 記者范榮達／苗栗即時報導
台61線西濱快速公路97.55公里苗栗縣後龍鎮大山路段，測速照相固定桿去年6月啟用，一躍去年度取締違規超速王。圖／本報資料照片

苗栗縣國道以外，去年取締超速件數前10名固定式測速桿出爐，後龍鎮台61線西濱快速公路97.55公里處，去年6月才啟用的最新1支測速桿，共取締8453件，一躍測速桿王，交通違規罰鍰逾2500萬元，遠勝第2名大湖鄉台3線131.6公里處測速桿的6779件。

國道以外苗栗縣設置77處固定式測速照相桿，今年初新設台61線通霄鎮南下122.3公里到130.3公里，及北上122.6公里到115.6公里，兩處區間測速路段，苗栗警方統計去年固定式測速桿取締件數，其中，台61線97.55公里處測速桿，因路段寬敞筆直無岔路及號誌管制，常有車輛超速行駛，去年6月啟用，速限每小時80公里，雙向取締，7個月共取締8453件。

其餘2到9名測速桿地點取締件數、速限及方向依序如下，大湖鄉台3線131.6公里處6779件、速限60公里、北向；三灣鄉台3線102.8公里6330件、速限60公里、雙向；獅潭鄉台3線108公里處 5440件、速限60公里、雙向；通霄鎮128縣道2.4公里4226件、速限60公里、西向。

造橋鄉台13甲線10.1公里處3723件、速限60公里、雙向；後龍鎮台6線3.7公里處3539件、速限60公里、東向；三義鄉台13線52.4公里處3398件、速限60公里、南向；頭份市中華路與自強路口處3380件、速限60公里、南向；苗栗市台13線30.3公里處3265件、速限50公里、雙向。

苗栗警方指出，測速取締違規，主要目的希望用路人遵守速限駕駛，行車安全多一層保障，79處測速地點，包括台61線97.55公里處測速桿王的位置經度、緯度，及拍攝方向、速限，都可以上苗栗縣警局網站，在首頁最下方跑馬燈「測速執法點及拖吊保管場查詢」，點入參考。

測速 苗栗縣 國道
🔊【停課不停學】 線上學習課程免費領取 在家即能補課和複習

延伸閱讀

苗栗(火旁)龍炮聲震天 硝煙炸現9龍舞

高雄市第二處區間測速設置完成　3月1日起正式上線執法

蘇花改區間測速精算到秒 若違規收到罰單可能不只一張

從台61線車流分析 公總指春節有發揮替代國道的功能

相關新聞

機械工程車突右偏 騎士枉死

張姓男子前天上午駕駛機械工程車在台中市區時，突然右偏撞倒同向直行的陳姓機車騎士，陳姓男子因遭強力擠壓受重創，送醫不治；肇事的張姓司機稱，不知道車輛為何會忽然向右偏。警方初步研判是不當變換車道肇事，警詢後將他依過失致死罪嫌移送，詳細肇事原因待釐清。

廣角鏡／夜市驚魂

一輛休旅車昨晚在新北市新莊突然失控衝撞路旁豆花攤，攤位旁數桶瓦斯也被撞倒，一度造成小氣爆、起火，連店家招牌都垮下來，附近民眾嚇得紛紛閃避。

台61線這支測速桿厲害了 7個月取締8453件一躍苗栗桿王

苗栗縣除國道以外，去年取締超速件數前10名固定式測速桿出爐，後龍鎮台61線西濱快速公路97.55公里處，去年6月才啟用的...

休旅車失控衝撞鴻金寶商圈豆花攤 民眾擔心氣爆紛走避

新北市新莊區鴻金寶商圈晚間7時許，1輛銀色休旅車不明原因突然失控衝撞路旁豆花攤，同時撞倒攤位旁擺放的數桶瓦斯，一度造成小...

正妹的愛犬走失急上網求救 暖警透過臉書幫她找回來

居住在新北市新莊的陳姓正妹，27日下午發現自家的愛犬竟然溜出家門不見蹤影，擔心愛犬找不到回家的路，急忙上網求助，但其實狗...

迷途法鬥賴在陌生人機車踏板 騎士無奈將牠載往派出所

新北市一名陳姓女子（30歲）日前下午1時，騎機車行經萬壽路時，一隻法國鬥牛犬趁她停等紅燈時，跳到她機車腳踏板上不願離開。...

想靠經營賭場賺錢將賭場藏匿於羊肉爐店 仍被查獲

新北市一名陳姓男子（41歲），向永和區某間羊肉爐後方承租空房，用來經營「天九牌」賭場，並利店家前門與後門相通且擁有雙門牌...

台北市大樓火警火舌狂竄 警消緊急疏散33住戶

台北市中山區明水路397巷一棟住宅大樓的6樓今天中午火警，火舌明顯從陽台竄出，消防局派員趕抵疏散33人，半小時內撲滅火勢...

建立城市消防外交 新北消防赴美消防指揮模擬科技年會

新北市消防局於去年底接獲美國ETC(Environmental Tectonics Corporation)公司舉辦消防...

高雄鼓山火警 獨居老婦吃驚輕微嗆傷

高雄市鼓山區今天中午發生火警，1名獨居老婦住處起火，消防局動員滅火，老婦因輕微嗆傷，經救護人員送上救護車，不久撲滅火勢，...

「三失」老翁凌晨外出迷途 巡警協助返家

今天清晨天色未亮，天空還飄著毛毛細雨，桃園一名高齡94歲的蔡姓老翁，不知何故癱坐路旁、身上還充斥著濃濃的尿騷味，且蜷著身...

年輕人互看不順眼 鹽水蜂炮開打

台南鹽水蜂炮昨晚登場，數名年輕人昨天晚上10點多在土庫上帝廟附近，疑互看不順眼，涉嫌持安全帽開打，警方獲報前住處理，當場...

熱門新聞

影／北市士林山景餐廳大火 70消防員奮力撲滅中

休旅車失控衝撞鴻金寶商圈豆花攤 民眾擔心氣爆紛走避

警員啖薑母鴨後拒酒測落跑... 所長連坐被拔官

無視出口限制 民眾前往大陸攜帶超量口罩遭查

年輕人互看不順眼 鹽水蜂炮開打

路邊車飄異味 竹縣警靈鼻逮3年輕人躲車上拉K

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。