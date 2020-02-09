台61線這支測速桿厲害了 7個月取締8453件一躍苗栗桿王

苗栗縣除國道以外，去年取締超速件數前10名固定式測速桿出爐，後龍鎮台61線西濱快速公路97.55公里處，去年6月才啟用的最新1支測速桿，共取締8453件，一躍測速桿王，交通違規罰鍰逾2500萬元，遠勝第2名大湖鄉台3線131.6公里處測速桿的6779件。

國道以外苗栗縣設置77處固定式測速照相桿，今年初新設台61線通霄鎮南下122.3公里到130.3公里，及北上122.6公里到115.6公里，兩處區間測速路段，苗栗警方統計去年固定式測速桿取締件數，其中，台61線97.55公里處測速桿，因路段寬敞筆直無岔路及號誌管制，常有車輛超速行駛，去年6月啟用，速限每小時80公里，雙向取締，7個月共取締8453件。

其餘2到9名測速桿地點取締件數、速限及方向依序如下，大湖鄉台3線131.6公里處6779件、速限60公里、北向；三灣鄉台3線102.8公里6330件、速限60公里、雙向；獅潭鄉台3線108公里處 5440件、速限60公里、雙向；通霄鎮128縣道2.4公里4226件、速限60公里、西向。

造橋鄉台13甲線10.1公里處3723件、速限60公里、雙向；後龍鎮台6線3.7公里處3539件、速限60公里、東向；三義鄉台13線52.4公里處3398件、速限60公里、南向；頭份市中華路與自強路口處3380件、速限60公里、南向；苗栗市台13線30.3公里處3265件、速限50公里、雙向。

苗栗警方指出，測速取締違規，主要目的希望用路人遵守速限駕駛，行車安全多一層保障，79處測速地點，包括台61線97.55公里處測速桿王的位置經度、緯度，及拍攝方向、速限，都可以上苗栗縣警局網站，在首頁最下方跑馬燈「測速執法點及拖吊保管場查詢」，點入參考。