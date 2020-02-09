桃園市回收場凌晨大火 濃煙大火駭人如白晝

中央社 / 桃園9日電

桃園市政府消防局今天凌晨接獲通報表示，在大園區一處回收場發生火警，所幸並無人員受傷或受困，消防隊員截至凌晨3時仍在搶救中，詳細財物損失以及起火原因有待調查。

桃園市大園區許厝港路一處回收場，凌晨突然發生大火，消防局於1時13分獲報後，立即派出64名消防隊員及24輛消防及救護車輛前往現場馳援搶救。

消防局表示，消防隊員在抵達現場後發現大火是因為回收場戶外空地堆置的廢棄物燃燒造成，猛烈的火勢映照附近天空一片通紅，而燃燒產生的濃煙更讓大火看來十分嚇人，隊員們立即佈下水線進行搶救，許多住在附近的民眾也都被嚇醒，趕緊起床關緊門窗。

消防局表示，火勢於2時25分許獲得控制，初步調查現場並無危險物品，也沒有人員受困或受傷，隊員們正進行後續火勢處理作業，至於詳細財物損失，以及釀生火災原因，仍有待消防局後續調查，以釐清事發原因。

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